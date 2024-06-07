Пощастить із погодою небагатьом. Прогноз на вихідні в Україні

Субота, 8 червня

У суботу, 8 червня, у більшості регіонів України йтиме дощі з грозами. Суха погода збережеться на сході та частково на півдні - у Криму, Донецькій та Луганській областях. На південному сході та північному сході, у Харківській області, опади очікуються без грому та блискавок.

Нічна температура буде досить різноманітною. На заході вночі буде найхолодніше - +12...+14 градусів, місцями - +13...+15. Значно тепліше вночі буде в інших регіонах України. Наприклад, у центрі до +18 градусів, на півдні та на південному сході максимально до +20.

Вдень місцями утримається справжня спека. Холодне буде в західних областях та на півночі, +24...+26, але подекуди і нижче, на Волині, до +22...+24. Найспекотніше буде на сході, до +29, на півдні та на південному сході (Дніпропетровська та Запорізька області) - до +30 градусів.

У Києві вночі очікується короткочасний дощ, +16...+18 градусів, удень опади також ймовірні, причому з грозою +24...+26.

Погода в Україні на 8 червня (meteo.gov.ua)

Неділя, 9 червня

У неділю, 9 червня, опадів очікується значно менше. А саме вони пройдуть:

у всіх західних регіонах;

у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій;

у Києві, у Київській, Чернігівській областях;

у Кіровоградській, Одеській областях.

При чому у цих регіонах опади пройдуть із грозами.

Вночі стане трохи холодніше. Термометри покажуть вночі +21 градус у Криму, найхолодніше буде за традицією на півночі та заході та частково в центрі - +13...+15. Вдень на заході та ближче до центру буде в середньому +25 градусів. В інших регіонах буде значно тепліше. Спека буде на півдні, сході та на південному сході, +29...+31 градусів.

У Києві вночі без опадів, +14...+16. Вдень без короткочасного дощу із грозами не обійдеться, +26...+28.

Погода в Україні на 9 червня (meteo.gov.ua)