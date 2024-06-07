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Повезет с погодой немногим. Прогноз на выходные в Украине

Фото: какой будет погода в Украине на выходных 8-9 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Выходные, 8-9 июня, в Украине снова будут дождливыми. Ситуация улучшится в воскресенье, но осадки с грозами полностью не уйдут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Суббота, 8 июня

В субботу, 8 июня, в большинстве регионов Украины будут идти дожди с грозами. Сухая погода сохранится на востоке и частично на юге - в Крыму, в Донецкой и Луганской областях. На юго-востоке, и северо-востоке, в Харьковской области, осадки ожидаются без грома и молний. 

Ночная температура будет достаточно разнообразной. На западе ночью будет холоднее всего - +12...+14 градусов, местами - +13...+15. Значительно теплее ночью будет в других регионах Украины. Например, в центре до +18 градусов, на юге и на юго-востоке максимально до +20. 

Днем местами удержится настоящая жара. Холоднее будет в западных областях и на севере, +24...+26, но местами и ниже, на Волыни, до +22...+24. Жарче всего будет на востоке, до +29, на юге и на юго-востоке (Днепропетровская и Запорожская области) - до +30 градусов. 

В Киеве ночью ожидается кратковременный дождь, +16...+18 градусов, днем осадки также вероятны, причем с грозой, +24...+26.

Погода в Украине на 8 июня (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 9 июня

В воскресенье, 9 июня, осадков ожидается значительно меньше. А именно они пройдут:

  • во всех западных регионах;
  • в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой;
  • в Киеве, в Киевской, Черниговской областях;
  • в Кировоградской, Одесской областях.

При чем в этих регионах осадки пройдут с грозами. 

Ночью станет немного холоднее. Термометры покажут ночью +21 градус в Крыму, холоднее всего будет по традиции на севере и западе и частично в центре - +13...+15. Днем на западе и ближе к центру будет в среднем +25 градусов. В других регионах будет значительно теплее. Жара будет на юге, востоке и на юго=-востоке, +29...+31 градусов.

В Киеве ночью будет без осадков, +14...+16. Днем без кратковременного дождя с грозами не обойдется, +26...+28.

Погода в Украине на 9 июня (meteo.gov.ua)

Погода в Украине с 10 июня в Украине

С понедельника, с 10 июня, в Украине ощутимо похолодает. В частности, температура снизится в западных, северных и большинстве центральных областей.

Отметим, что средняя месячная температура в июне 2024 в Украине прогнозируется в пределах +19...+23 градусов, в горных районах +16...+19 градусов тепла, что на +1,5...+2 градуса выше нормы.

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