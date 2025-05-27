Не посередництво. У Ватикані уточнили пропозицію Папи щодо переговорів України та РФ

Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як місце мирних переговорів України та Росії. Однак про посередництво не йдеться.
Про це заявив держсекретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
За його словами, Ватикан виступає за якнайшвидші переговори між Україною та Росією, де - неважливо.
"Насправді важливо, щоб ці переговори нарешті розпочалися, адже війну необхідно терміново зупинити. Перш за все, терміново потрібне перемир'я, щоб покласти край руйнуванням, знищенню міст, загибелі мирного населення. А далі необхідно терміново досягти стабільного, справедливого і тривалого миру, який буде прийнятий і погоджений обома сторонами", - сказав Паролін.
Він наголосив, що Папа Лев XIV заявив про повну готовність Святого Престолу прийняти можливі переговори, пропонуючи "нейтральне, захищене місце". Водночас йдеться тільки про місце для переговорів, а не про посередництво понтифіка, оскільки "про посередництво повинні попросити сторони".
"Говориться також про інші можливі місця, як-от Женева. В будь-якому разі не має значення, де відбудуться переговори, яких ми всі бажаємо. Насправді важливо те, щоб вони нарешті розпочалися", - додав кардинал.
Нагадаємо, 18 травня президент України Володимир Зеленський після аудієнції з Папою Римським Левом XIV заявив про готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією заради досягнення справедливого миру.
Пізніше прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні повідомила, що під час телефонної розмови Папа Римський Лев XIV підтвердив свою готовність провести переговори між Україною та Росією у Ватикані.
Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ідея Ватикану як потенційної арени для мирних переговорів "трохи неелегантна" з огляду на те, що Росія та Україна є країнами східного православ'я.
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