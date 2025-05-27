Не посредничество. В Ватикане уточнили предложение Папы о переговорах Украины и РФ

Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как место мирных переговоров Украины и России. Однако о посредничестве речь не идет.
Об этом заявил госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
По его словам, Ватикан выступает за скорейшие переговоры между Украиной и Россией, где - неважно.
"На самом деле важно, чтобы эти переговоры наконец начались, ведь войну необходимо срочно остановить. Прежде всего, срочно нужно перемирие, чтобы положить конец разрушениям, уничтожению городов, гибели мирного населения. А дальше необходимо срочно достичь стабильного, справедливого и длительного мира, который будет принят и согласован обеими сторонами", - сказал Паролин.
Он подчеркнул, что Папа Лев XIV заявил о полной готовности Святого Престола принять возможные переговоры, предлагая "нейтральное, защищенное место". В то же время речь идет только о месте для переговоров, а не о посредничестве понтифика, поскольку "о посредничестве должны попросить стороны".
"Говорится также о других возможных местах, таких как Женева. В любом случае не имеет значения, где состоятся переговоры, которых мы все желаем. На самом деле важно то, чтобы они наконец начались", - добавил кардинал.
Напомним, 18 мая президент Украины Владимир Зеленский после аудиенции с Папой Римским Львом XIV заявил о готовности Ватикана стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией ради достижения справедливого мира.
Позже премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что во время телефонного разговора Папа Римский Лев XIV подтвердил свою готовность провести переговоры между Украиной и Россией в Ватикане.
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что идея Ватикана как потенциальной арены для мирных переговоров "немного нелегантна", учитывая то, что Россия и Украина являются странами восточного православия.
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