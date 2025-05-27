Не посредничество. В Ватикане уточнили предложение Папы о переговорах Украины и РФ

По его словам, Ватикан выступает за скорейшие переговоры между Украиной и Россией, где - неважно.

"На самом деле важно, чтобы эти переговоры наконец начались, ведь войну необходимо срочно остановить. Прежде всего, срочно нужно перемирие, чтобы положить конец разрушениям, уничтожению городов, гибели мирного населения. А дальше необходимо срочно достичь стабильного, справедливого и длительного мира, который будет принят и согласован обеими сторонами", - сказал Паролин.

Он подчеркнул, что Папа Лев XIV заявил о полной готовности Святого Престола принять возможные переговоры, предлагая "нейтральное, защищенное место". В то же время речь идет только о месте для переговоров, а не о посредничестве понтифика, поскольку "о посредничестве должны попросить стороны".

"Говорится также о других возможных местах, таких как Женева. В любом случае не имеет значения, где состоятся переговоры, которых мы все желаем. На самом деле важно то, чтобы они наконец начались", - добавил кардинал.