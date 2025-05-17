Не посередник. Рубіо назвав можливу роль Ватикану в переговорах України та Росії

Спілкуючись із журналістами в Римі перед зустріччю з кардиналом Маттео Цуппі (представником Ватикану з питань України), Рубіо сказав, що обговорить можливі способи допомоги з боку Ватикану, "статус переговорів, новини після вчорашнього дня (п'ятниці, мова про зустріч у Стамбулі) і шлях уперед".

На запитання, чи може Ватикан стати посередником у досягненні миру, держсекретар США відповів так:

"Я б не назвав його посередником, але це безумовно - я думаю, що це місце, куди віднести сторонам було б комфортно піти. Отже, ми поговоримо про все це і, звісно ж, завжди будемо вдячні Ватикану за його готовність відігравати в цю конструктивну та позитивну роль", - сказав Рубіо, який у суботу також зустрівся з державним секретарем і главою МЗС Ватикану.