Не посредник. Рубио назвал возможную роль Ватикана в переговорах Украины и России

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Ватикан может стать местом прямых переговоров Украины и России. В то же время он подчеркнул, что не стал бы назвать Ватикан посредником в этих переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Общаясь с журналистами в Риме перед встречей с кардиналом Маттео Цуппи (представителем Ватикана по Украине), Рубио сказал, что обсудит возможные способы помощи со стороны Ватикана, "статус переговоров, новости после вчерашнего дня (пятницы, речь о встрече в Стамбуле) и путь вперед".
На вопрос, может ли Ватикан стать посредником в достижении мира, госсекретарь США ответил следующим образом:
"Я бы не назвал его посредником, но это определенно - я думаю, что это место, куда отнести сторонам было бы комфортно пойти. Итак, мы поговорим обо всем этом и, конечно же, всегда будет благодарны Ватикану за его готовность играть в эту конструктивную и позитивную роль", - сказал Рубио, который в субботу также встретился с государственным секретарем и главой МИД Ватикана.
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Папа Римский Лев XIV выразил готовность взять на себя роль в мирных переговорах между Украиной и Россией.
"Благодарен Его Святейшеству Папе Льву XIV за мудрые слова о готовности Святого Престола взять на себя роль посредника в восстановлении мира во всем мире. Мир - это самое заветное желание миллионов наших людей", - отреагировал глава государства.
Кроме того, вчера кардинал Пьетр Паролин, главный дипломат Святого Престола, заявил, что Папа Лев планирует предложить Ватикан как место для мирных переговоров между двумя странами, которые воюют.
Также мы писали, что завтра Зеленский примет участие в инаугурационной мессе новоизбранного Папы Римского в Ватикане. Там также будут и другие мировые лидеры.
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