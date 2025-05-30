Не посередник і не модератор: експерт пояснив роль США у мирних переговорах

"В чому парадокс нинішньої ситуації? США трохи дистанціювалися від переговорного процесу. Раніше вони ще навіть до кінця квітня вели паралельні переговори з нами та росіянами, підготували навіть свій компромісний варіант, свій мирний план, але це не пройшло і не дало результату. І вони поміняли тактику", - сказав Фесенко.

Він зазначив, що США ініціювали в травні прямі переговори між Росією та Україною, які почалися в Стамбулі, але самі відійшли в сторону.

"Вони не беруть участі в переговорах ні як посередник, ні навіть як модератор. Ця роль зараз за Туреччиною, вона виступає в такій ролі. І не випадково, до речі, міністр закордонних справ Туреччини Фідан з'їздив до Москви й мають бути переговори у нас. Подивимося, як воно далі буде працювати, але США продовжують контролювати переговорний процес", - зазначив політолог.

Він нагадав, що спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявляв, що Сполучені Штати чекають мирні пропозиції від Росії.

"Росіяни сказали, що не будуть передавати, але не думаю. Скоріше за все через Віткоффа передадуть, якщо США наполегливо попросять. Але будуть казати, що нічого не передавали. Тим не менш Келлог каже, отримаємо пропозиції від України та Росії, а потім зведемо їх до купи. Тобто США все ж таки будуть впливати на пошук компромісних варіантів", - додав Фесенко.