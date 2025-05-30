Не посредник и не модератор: эксперт объяснил роль США в мирных переговорах

"В чем парадокс нынешней ситуации? США немного дистанцировались от переговорного процесса. Раньше они еще даже до конца апреля вели параллельные переговоры с нами и россиянами, подготовили даже свой компромиссный вариант, свой мирный план, но это не прошло и не дало результата. И они поменяли тактику", - сказал Фесенко.

Он отметил, что США инициировали в мае прямые переговоры между Россией и Украиной, которые начались в Стамбуле, но сами отошли в сторону.

"Они не участвуют в переговорах ни как посредник, ни даже как модератор. Эта роль сейчас за Турцией, она выступает в такой роли. И не случайно, кстати, министр иностранных дел Турции Фидан съездил в Москву и предстоят переговоры у нас. Посмотрим, как оно дальше будет работать, но США продолжают контролировать переговорный процесс", - отметил политолог.

Он напомнил, что спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявлял, что Соединенные Штаты ждут мирные предложения от России.

"Россияне сказали, что не будут передавать, но не думаю. Скорее всего через Виткоффа передадут, если США настойчиво попросят. Но будут говорить, что ничего не передавали. Тем не менее Келлог говорит, получим предложения от Украины и России, а затем сведем их воедино. То есть США все же будут влиять на поиск компромиссных вариантов", - добавил Фесенко.