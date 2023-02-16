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Посеред вулиці в Херсоні російський снаряд вбив жінку

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Херсон, Четвер 16 лютого 2023 12:53
Посеред вулиці в Херсоні російський снаряд вбив жінку Фото: посеред вулиці в Херсоні російський снаряд вбив жінку (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсоні російський снаряд убив жінку, яка під час обстрілу йшла вулицею міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Сьогодні російський снаряд вбив 70-річну мешканку Херсона просто серед вулиці. Жінка йшла містом", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в ОВА, у будівлі крамниці, що розташована поруч з місцем де трапилась трагедія, жодного вцілілого скла, люди схвильовані і налякані. Коли вони вийшли з приміщення, на тротуарі побачили загиблу. Вона дістала смертельну травму живота. Лікарі, котрі прибули на місце події, вже нічим не могли їй допомогти.

Мешканцям багатоповерхівок, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир, адже від потужних ударів розбивалися вікна і уламки снарядів влучали у квартири.

Як повідомлялося, в Херсонській області в селі Зміївка через обстріл загинуло подружжя. Під час обстрілу ворожий снаряд потрапив до їхнього будинку.

Нагадаємо, російські окупанти 52 рази атакували Херсонську область, 21 раз били Херсоном. Мирні населені пункти області зазнавали обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

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