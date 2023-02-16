Посреди улицы в Херсоне российский снаряд убил женщину

В Херсоне российский снаряд убил женщину, которая во время обстрела шла по улице города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Сегодня российский снаряд убил 70-летнюю жительницу Херсона прямо среди улицы. Женщина шла по городу", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ОВА, в здании магазина, расположенном рядом с местом, где произошла трагедия, ни одного уцелевшего стекла, люди взволнованы и напуганы. Когда они вышли из помещения, на тротуаре увидели погибшую. Она получила смертельную травму живота. Прибывшие на место происшествия врачи уже ничем не могли ей помочь.

Жителям близлежащих многоэтажек пришлось спешно бежать из своих квартир, ведь от мощных ударов разбивались окна и обломки снарядов попадали в квартиры.

Как сообщалось, в Херсонской области в селе Змиевка из-за обстрела погибли супруги. Во время обстрела вражеский снаряд попал в их дом.

Напомним, российские оккупанты 52 раза атаковали Херсонскую область, 21 раз били по Херсону. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.