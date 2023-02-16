ua ru
Чт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посреди улицы в Херсоне российский снаряд убил женщину

Новина українською →
Херсон, Четверг 16 февраля 2023 12:53
Посреди улицы в Херсоне российский снаряд убил женщину Фото: посреди улицы в Херсоне российский снаряд убил женщину (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсоне российский снаряд убил женщину, которая во время обстрела шла по улице города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Сегодня российский снаряд убил 70-летнюю жительницу Херсона прямо среди улицы. Женщина шла по городу", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ОВА, в здании магазина, расположенном рядом с местом, где произошла трагедия, ни одного уцелевшего стекла, люди взволнованы и напуганы. Когда они вышли из помещения, на тротуаре увидели погибшую. Она получила смертельную травму живота. Прибывшие на место происшествия врачи уже ничем не могли ей помочь.

Жителям близлежащих многоэтажек пришлось спешно бежать из своих квартир, ведь от мощных ударов разбивались окна и обломки снарядов попадали в квартиры.

Как сообщалось, в Херсонской области в селе Змиевка из-за обстрела погибли супруги. Во время обстрела вражеский снаряд попал в их дом.

Напомним, российские оккупанты 52 раза атаковали Херсонскую область, 21 раз били по Херсону. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Пограничники под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен "вагнеровца"
Пограничники под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен "вагнеровца"
DAILY
Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана