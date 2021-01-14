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Селищні старости отримають ефективні функції: Кабмін подав закон у Раду

Україна, Четвер 14 січня 2021 10:56
Селищні старости отримають ефективні функції: Кабмін подав закон у Раду
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні селищні старости отримають нові ефективні повноваження. У Верховну раду Кабінет міністрів подав відповідний законопроект.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій.

"Найближчим часом законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" (№4535) має бути розглянутий комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування", - вказано у повідомленні.

Інститут старост працює в Україні вже п’ять років, але потребує змін.

"Мінрегіоном разом з народними депутатами розроблено та подано у парламент законопроект, який дозволить наділити селищних старост дійсно ефективними функціями та надасть змогу мешканцям громад впливати на вибір кандидатур старост", - запевняють у міністерстві.

Зараз старост призначають ради за поданням голови громади, нерідко, без урахування думки людей. Часом такі призначення не враховують професійні та особисті якості кандидатів, а пов’язані із "кумівством".

Закон пропонує, щоб старост затверджувала місцева рада за поданням голови, але тільки після обов’язкового публічного обговорення усіх кандидатур у старостинському окрузі.

Згідно з документом, староста не входитиме до виконавчого комітету ради, але буде мати багато повноважень: право дорадчого голосу, право бути присутнім на засіданні виконкому, на сесії, представляти інтереси мешканців свого старостинського округу та брати участь у підготовці пропозицій до проекту бюджету громади.

Очікується, що староста звітуватиме не лише перед радою громади, але й перед жителями старостинського округу.

При цьому він не матиме права працювати за сумісництвом навіть на громадських засадах, займатись підприємницькою діяльністю та одержувати від цього прибуток. Під заборону не потрапляє викладацька, наукова або творча робота у позаробочий час.

Нагадаємо, у Європейському союзі заявили, що Україна успішно впоралася з проведенням децентралізації.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що реформа децентралізації - одна з найуспішніших в Україні. За його словами "громадянам стало простіше достукатися до влади".

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