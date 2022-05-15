UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поселки Рогань и Докучаевское возобновляют автобусное сообщение с Харьковом

Фото: в Харьковской области постепенно возобновляют движение пригородных маршруток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В поселках Рогань и Докучаевское возобновляется автобусное сообщение с Харьковом. Маршрутки начнут курсировать в областной центр со вторника, 17 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Роганский поселковый совет.

Отмечается, что автобусы будут курсировать по объединенному маршруту. Первый автобус отправится в рейс в 07:00 с "Конечной остановки 174" (улица Гагарина). Интервал движения, предварительно, каждые два часа будет корректироваться по мере наполняемости.

Конечная в Харькове - "Рынок ХТЗ". Стоимость поездки - 20 гривен. На первых порах льготного проезда не будет. В поселковом совете заверили, что работают над этим вопросом.

Напомним, в Харькове с 16 мая возобновляется работа наземного общественного транспорта. В течение двух недель проезд будет бесплатным.

Отметим, с начала мая российские войска под натиском Вооруженных сил Украины начали отступать от Харькова. Оккупанты отходят в направлении Купянска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеВторжение России в Украину