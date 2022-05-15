Поселки Рогань и Докучаевское возобновляют автобусное сообщение с Харьковом

В поселках Рогань и Докучаевское возобновляется автобусное сообщение с Харьковом. Маршрутки начнут курсировать в областной центр со вторника, 17 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Роганский поселковый совет .

Отмечается, что автобусы будут курсировать по объединенному маршруту. Первый автобус отправится в рейс в 07:00 с "Конечной остановки 174" (улица Гагарина). Интервал движения, предварительно, каждые два часа будет корректироваться по мере наполняемости.

Конечная в Харькове - "Рынок ХТЗ". Стоимость поездки - 20 гривен. На первых порах льготного проезда не будет. В поселковом совете заверили, что работают над этим вопросом.