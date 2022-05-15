RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Селища Рогань і Докучаєвське відновлюють автобусне сполучення з Харковом

Фото: у Харківській області поступово відновлють рух приміських маршруток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У селищах Рогань та Докучаєвське поновлюється автобусне сполучення з Харковом. Маршрутки почнуть курсувати до обласного центру з вівторка, 17 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Роганська селищна рада.

Зазначається, що автобуси курсуватимуть по об'єднаному маршруту. Перший автобус відправиться в рейс о 07:00 з "Кінцевої зупинки 174" (вулиця Гагаріна). Інтервал руху, попередньо, кожні дві години буде коригуватися в міру наповнюваності.

Кінцева в Харкові - "Ринок ХТЗ". Вартість поїздки - 20 гривень. На перших порах пільгового проїзду не буде. У селищній раді запевнили, що працюють над цим питанням.

Нагадаємо, у Харкові з 16 травня поновлюється робота наземного громадського транспорту. Протягом двох тижнів проїзд буде безкоштовним.

Зазначимо, з початку травня російські війська під натиском Збройних сил України почали відступати від Харкова. Окупанти відходять у напрямку Куп'янська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніВторгнення Росії до України