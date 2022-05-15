Селища Рогань і Докучаєвське відновлюють автобусне сполучення з Харковом

У селищах Рогань та Докучаєвське поновлюється автобусне сполучення з Харковом. Маршрутки почнуть курсувати до обласного центру з вівторка, 17 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Роганська селищна рада.
Зазначається, що автобуси курсуватимуть по об'єднаному маршруту. Перший автобус відправиться в рейс о 07:00 з "Кінцевої зупинки 174" (вулиця Гагаріна). Інтервал руху, попередньо, кожні дві години буде коригуватися в міру наповнюваності.
Кінцева в Харкові - "Ринок ХТЗ". Вартість поїздки - 20 гривень. На перших порах пільгового проїзду не буде. У селищній раді запевнили, що працюють над цим питанням.
Нагадаємо, у Харкові з 16 травня поновлюється робота наземного громадського транспорту. Протягом двох тижнів проїзд буде безкоштовним.
Зазначимо, з початку травня російські війська під натиском Збройних сил України почали відступати від Харкова. Окупанти відходять у напрямку Куп'янська.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.