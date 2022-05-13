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Проезд временно бесплатный. Харьков запускает работу общественного транспорта

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Харьков, Пятница 13 мая 2022 17:36
Проезд временно бесплатный. Харьков запускает работу общественного транспорта Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове с 16 мая возобновляют работу наземного общественного транспорта. Первые две недели проезд будет бесплатным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова во время видеообращения в Telegram.

"Мы запустим 4 трамвайных маршрута и 8 троллейбусных. Параллельно мы будем восстанавливать электролинии и тяговые подстанции и со временем увеличим количество маршрутов. Также мы запустим 25 автобусных маршрутов. Разрабатывая эти маршруты, мы постарались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда им нужно", - рассказал Терехов.

По его словам, время работы трамваев, троллейбусов и автобусов с 07:00 утра до 19:00 вечера.

"Я понимаю, что многие из вас, из-за войны потерял работу, денег на проезд нет. Поэтому я решил, что первые две недели, пока мы не перезапустим экономику Харькова, проезд коммунальным общественным транспортом будет бесплатным",- добавил мэр.

Напомним, ранее стало известно, что Харьков после войны переименует все объекты, названия которых связаны с РФ.

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Харьков Игорь Терехов
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