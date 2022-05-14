Минимум на 10 км. Российские военные отступают на Изюмском направлении

Российская армия начала отступление на Изюмском направлении. Оккупанты, находившиеся в Подвысоком, массово передислоцируются в Гороховатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.

"Вероятно, это связано с перемещением линии фронта в результате контрнаступления ВСУ: громкие взрывы ночью и утром были слышны со стороны Подвысокого, Бугаевки, Кунье", - говорится в сообщении.

При этом, как добавляют в сельском совете, количество живой силы и техники оккупантов на территории общины постоянно меняется.

"Движение врага происходит в направлении Донбасса, часть вражеских сил затем возвращается через Боровую в направлении Купянска с поврежденной техникой", - констатируют чиновники.

Но часть российских военных и техники все же продолжают концентрироваться в населенных пунктах общины и местных лесах.