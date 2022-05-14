Минимум на 10 км. Российские военные отступают на Изюмском направлении
Российская армия начала отступление на Изюмском направлении. Оккупанты, находившиеся в Подвысоком, массово передислоцируются в Гороховатку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.
"Вероятно, это связано с перемещением линии фронта в результате контрнаступления ВСУ: громкие взрывы ночью и утром были слышны со стороны Подвысокого, Бугаевки, Кунье", - говорится в сообщении.
При этом, как добавляют в сельском совете, количество живой силы и техники оккупантов на территории общины постоянно меняется.
"Движение врага происходит в направлении Донбасса, часть вражеских сил затем возвращается через Боровую в направлении Купянска с поврежденной техникой", - констатируют чиновники.
Но часть российских военных и техники все же продолжают концентрироваться в населенных пунктах общины и местных лесах.
Как сообщалось, ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Оно является самой горячей точкой в Харьковской области.
Напомним, ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о переходе в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.
Отметим, накануне стало известно, что ВСУ отбросили российские войска на 40 километров от Харькова.
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