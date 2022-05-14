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Минимум на 10 км. Российские военные отступают на Изюмском направлении

Новина українською →
Украина, Суббота 14 мая 2022 17:54
Минимум на 10 км. Российские военные отступают на Изюмском направлении Фото: российские военные отступают на Изюмском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия начала отступление на Изюмском направлении. Оккупанты, находившиеся в Подвысоком, массово передислоцируются в Гороховатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.

"Вероятно, это связано с перемещением линии фронта в результате контрнаступления ВСУ: громкие взрывы ночью и утром были слышны со стороны Подвысокого, Бугаевки, Кунье", - говорится в сообщении.

При этом, как добавляют в сельском совете, количество живой силы и техники оккупантов на территории общины постоянно меняется.

"Движение врага происходит в направлении Донбасса, часть вражеских сил затем возвращается через Боровую в направлении Купянска с поврежденной техникой", - констатируют чиновники.

Но часть российских военных и техники все же продолжают концентрироваться в населенных пунктах общины и местных лесах.

Минимум на 10 км. Российские военные отступают на Изюмском направлении

Как сообщалось, ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Оно является самой горячей точкой в Харьковской области.

Напомним, ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о переходе в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.

Отметим, накануне стало известно, что ВСУ отбросили российские войска на 40 километров от Харькова.

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