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Поселки Рогань и Докучаевское возобновляют автобусное сообщение с Харьковом

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Харьков, Воскресенье 15 мая 2022 13:48
Поселки Рогань и Докучаевское возобновляют автобусное сообщение с Харьковом Фото: в Харьковской области постепенно возобновляют движение пригородных маршруток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В поселках Рогань и Докучаевское возобновляется автобусное сообщение с Харьковом. Маршрутки начнут курсировать в областной центр со вторника, 17 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Роганский поселковый совет.

Отмечается, что автобусы будут курсировать по объединенному маршруту. Первый автобус отправится в рейс в 07:00 с "Конечной остановки 174" (улица Гагарина). Интервал движения, предварительно, каждые два часа будет корректироваться по мере наполняемости.

Конечная в Харькове - "Рынок ХТЗ". Стоимость поездки - 20 гривен. На первых порах льготного проезда не будет. В поселковом совете заверили, что работают над этим вопросом.

Напомним, в Харькове с 16 мая возобновляется работа наземного общественного транспорта. В течение двух недель проезд будет бесплатным.

Отметим, с начала мая российские войска под натиском Вооруженных сил Украины начали отступать от Харькова. Оккупанты отходят в направлении Купянска.

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