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Селища Рогань і Докучаєвське відновлюють автобусне сполучення з Харковом

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Харків, Неділя 15 травня 2022 13:48
Селища Рогань і Докучаєвське відновлюють автобусне сполучення з Харковом Фото: у Харківській області поступово відновлють рух приміських маршруток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У селищах Рогань та Докучаєвське поновлюється автобусне сполучення з Харковом. Маршрутки почнуть курсувати до обласного центру з вівторка, 17 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Роганська селищна рада.

Зазначається, що автобуси курсуватимуть по об'єднаному маршруту. Перший автобус відправиться в рейс о 07:00 з "Кінцевої зупинки 174" (вулиця Гагаріна). Інтервал руху, попередньо, кожні дві години буде коригуватися в міру наповнюваності.

Кінцева в Харкові - "Ринок ХТЗ". Вартість поїздки - 20 гривень. На перших порах пільгового проїзду не буде. У селищній раді запевнили, що працюють над цим питанням.

Нагадаємо, у Харкові з 16 травня поновлюється робота наземного громадського транспорту. Протягом двох тижнів проїзд буде безкоштовним.

Зазначимо, з початку травня російські війська під натиском Збройних сил України почали відступати від Харкова. Окупанти відходять у напрямку Куп'янська.

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