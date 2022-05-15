Селища Рогань і Докучаєвське відновлюють автобусне сполучення з Харковом

У селищах Рогань та Докучаєвське поновлюється автобусне сполучення з Харковом. Маршрутки почнуть курсувати до обласного центру з вівторка, 17 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Роганська селищна рада .

Зазначається, що автобуси курсуватимуть по об'єднаному маршруту. Перший автобус відправиться в рейс о 07:00 з "Кінцевої зупинки 174" (вулиця Гагаріна). Інтервал руху, попередньо, кожні дві години буде коригуватися в міру наповнюваності.

Кінцева в Харкові - "Ринок ХТЗ". Вартість поїздки - 20 гривень. На перших порах пільгового проїзду не буде. У селищній раді запевнили, що працюють над цим питанням.