Посадовця НАБУ викрито на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості, - СБУ

Служба безпеки України, Офіс Генпрокурора та Державне бюро розслідувань викрили заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ на кримінальному правопорушенні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram-каналі СБУ.
За матеріалами справи, фігурант намагався приховати нерухомість, яку він придбав під час повномасштабного вторгнення, але зареєстрував на підставну особу і не вказав у своїй декларації.
Як пишуть ЗМІ, мова може йти про детектива НАБУ Віталія Тєбєкіна. Раніше повідомлялося, що у нього влітку проводилися обшуки.
Як зазначається, у грудні 2023 року родина посадовця Бюро придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода, вартістю майже 100 тис. доларів США.
"Факт придбання майна, зокрема, підтверджується перепискою між співробітником Бюро та його дружиною, показами продавця нерухомості і нотаріуса, який проводив перереєстрацію квартири та іншими доказами", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, щоб приховати свою причетність до цієї нерухомості, посадовець НАБУ та його дружина вирішили оформити право власності на цей обʼєкт на третю особу - матір своєї близької знайомої.
Попри проживання родини у квартирі, у своїй декларації за 2023 рік посадовець НАБУ не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану.
Втім, відповідно до здобутих доказів, підставна особа, на яку була оформлена нерухомість, оплату за користування житлом не отримувала.
На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції").
Також в СБУ повідомили, що окрім недостовірного декларування правоохоронці встановили, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території.
Проте фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.
Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 6 вересня на території України затримали народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Федора Христенка, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.
За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби. Серед іншого, за матеріалами справи, він налагодив "ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України".
Відомо також, що Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них — один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала за підозрою у веденні бізнесу з Росією та контактах з росіянами. Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті.
Ще один із його зв’язків - це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті. Зафіксовано, як у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка.
Під час обшуків у контактів депутата від забороненої партії ОПЗЖ Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного слідкування за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації.