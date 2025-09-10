Чиновник НАБУ разоблачен на недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости, - СБУ

Служба безопасности Украины, Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ на уголовном правонарушении.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале СБУ.
По материалам дела, фигурант пытался скрыть недвижимость, которую он приобрел во время полномасштабного вторжения, но зарегистрировал на подставное лицо и не указал в своей декларации.
Как пишут СМИ, речь может идти о детективе НАБУ Виталие Тебекине. Ранее сообщалось, что у него этим летом проводились обыски.
Как отмечается, в декабре 2023 семья чиновника Бюро приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода, стоимостью почти 100 тыс. долларов США.
"Факт приобретения имущества, в частности, подтверждается перепиской между сотрудником Бюро и его супругой, показаниями продавца недвижимости и нотариуса, проводившего перерегистрацию квартиры и другими доказательствами", - говорится в сообщении.
По данным следствия, чтобы скрыть свою причастность к этой недвижимости, должностное лицо НАБУ и его жена решили оформить право собственности на этот объект на третье лицо - мать своей близкой знакомой.
Несмотря на проживание семьи в квартире, в своей декларации за 2023 год чиновник НАБУ не указал эту недвижимость вообще, а в декларации за 2024 год обозначил ее как арендованную.
Впрочем, согласно полученных доказательств, подставное лицо, на которое была оформлена недвижимость, оплату за пользование жильем не получало.
На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного Законом Украины "О предотвращении коррупции").
Также в СБУ сообщили, что кроме недостоверного декларирования правоохранители установили, что у родителей чиновника НАБУ есть российские паспорта и они проживают на временно оккупированной территории.
Однако фигурант не указал этого, заполняя документы на допуск к государственной тайне, чем нарушил закон.
Напомним, Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора 6 сентября на территории Украины задержали находившегося в розыске по подозрению в государственной измене народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Федора Христенко.
По данным следствия, фигурант был завербован ФСБ задолго до начала полномасштабного вторжения в РФ и активно выполнял задачи российской спецслужбы. Среди прочего, по материалам дела он наладил "эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины".
Известно также, что Христенко находится в тесных отношениях с частью руководителей НАБУ. Среди них один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала по подозрению в ведении бизнеса с Россией и контактах с россиянами. Христенко знал этого детектива еще со времен совместного обучения в Донецком университете.
Еще одна из его связей – это руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, с которым Христенко находится в тесном контакте. Зафиксировано, как в 2022 году, во время полномасштабного вторжения, жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем супруге Христенко.
Во время обысков у контактов депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Христенко нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности, документы негласной слежки за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, свидетельствующие о российском влиянии и системных утечках информации.