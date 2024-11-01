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Був в Партії регіонів. СБУ затримала колишнього депутата-зрадника у Сумській області

Шостка, П'ятниця 01 листопада 2024 11:07
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Був в Партії регіонів. СБУ затримала колишнього депутата-зрадника у Сумській області Фото: у Сумській області викрили депутата-зрадника (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумській області затримали за державну зраду колишнього депутата. Він був членом забороненої в Україні Партії регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Зрадником виявився 48-річний ексдепутат міськради Шостки від забороненої Партії регіонів. ФСБ завербувала його дистанційно у липні цього року.

За даними слідства, агент приховано відстежував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ, які захищають прикордонні території Сумської області. Він на авто об’їжджав місцевість та знімав фото і відео. Також зрадник випитував у знайомих потрібну інформацію.

Отримані дані він відправляв кадровому співробітнику ФСБ у Брянській області. СБУ вже встановила особу куратора.

У своїх "звітах" зрадник просив росіян якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК. СБУ затримала фігуранта за місцем проживання у Шостці. У нього вилучили мобільний телефон з доказами.

Агенту оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Його загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваний перебуває під вартою.

Фото: у Шостці викрили зрадника (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Харкові затримали вченого, який був співробітником одного з навчальних закладів. Він допомагав росіянам покращувати "Шахеди".

Також нещодавно викрили двох жителів Києва, які допомагали ворогу. Один з затриманих - неповнолітній. Агенти наводили "Шахеди" на важливі цілі у північних областях України.

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