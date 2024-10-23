Наводили "Шахеди" на півночі. СБУ затримала двох зрадників, серед яких є неповнолітній

Служба безпеки України (СБУ) викрила двох зрадників, які наводили "Шахеди" на радіолокаційні станції Збройних сил України (ЗСУ) та лінії електропередач на півночі. Один із затриманих неповнолітній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Що сталось

Зрадники діяли у Київській та Чернігівській областях. Обидва є мешканцями Києва віком 17 та 21 рік, яких завербували співробітники російської воєнної розвідки.

Для того, щоб отримати координати для запуску "Шахеді", зрадники об’їжджали територію обох регіонів на своєму авто.

Фото: СБУ затримала двох зрадників, які наводили "Шахеди" на півночі (t.me/SBUkr)

"Під час вилазок зрадники намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій ЗСУ, які обороняють повітряний простір столичного регіону та Чернігівщини. Також фігуранти фіксували наслідки дронових атак агресора на енергетичні об’єкти на півночі України", - додає СБУ.

Для фіксації наслідків атак на енергетичні об’єкти затримані проводили зйомку за допомогою за допомогою камер мобільних телефонів з додатковим живленням, які ховали у замаскованих коробах поблизу опорних ліній електропередач.

Під час обшуків, після затримання, у зрадників було вилучено мобільні телефони із доказами комунікації з російським ГРУ.

Що загрожує

Обидвом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Зокрема злочинні дії 21-річного фігуранта додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України - втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

Зрадникам загрожує довічне ув'язнення.