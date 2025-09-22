Чиновники Минздрава попали в скандал во время командировки в Польшу: реакция депутата

По его словам, когда директор ГЭЦ Михаил Бабенко и его заместитель Михаил Лобас засветились на вечеринках в Варшаве в компании бизнес-партнера - совладельца "Укрфармгруп" Александра Иванова, это выглядело как классический симбиоз государства и фармацевтического лобби, хотя в цивилизованной стране - это называется конфликт интересов.

"Отель за 1500 долларов на ночь, VIP-ложа на концерте Армина ван Бюрена, алкоголь и светские тусовки - это уже не "рабочая поездка", а пир во время войны. Опять же, в цивилизованной стране - это называется коррупция. А потом мы все удивляемся: почему это ценники на лекарства в аптеках кусаются. Да потому что вы оплачиваете вот такие нерабочие гулянки каких-то второстепенных чиновников Министерства здравоохранения", - говорит депутат.

Но, как считает Горковенко, главный вопрос даже не в Бабенко и его окружении, главный вопрос - в министре, потому что именно он согласовывает эти командировки.

"Поскольку министерство является центральным органом исполнительной власти, то, в соответствии с петицией о проведении служебного расследования относительно ненадлежащего поведения должностных лиц Минздрава, я отправил именно на правительственный портал. Но, к моему удивлению, оказалось, что такая петиция не может быть обнародована на портале Кабмина, поскольку "поднятый вопрос не относится к компетенции Кабинета Министров Украины", - продолжает депутат.

Скрин з Facebook

После этого Горковенко повторно отправил петицию и снова получил отказ, при этом уже без конкретики.

"Просто написали, что она не соответствует "порядку рассмотрения электронной петиции" утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2016 г. № 457. Поэтому, наша система власти это как открытая книга по квантовой механике написанная на китайском языке. То, что получить ответ из этой книги просто нереально, никого не волнует. Главное же, что книга открыта", - резюмировал он.