Посадовець СБУ вимагав 300 тисяч доларів за знищення матеріалів справи: деталі

Разом із посадовцем СБУ було також викрито ще двох осіб.

"За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тисяч доларів у особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних", - пише НАБУ.

За кошти посадовець СБУ обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти, а у разі відмови - погрожував вжити заходів, щоб посилити покарання.

Зловмисника було затримано після передачі 72 тисяч доларів.