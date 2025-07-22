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Посадовець СБУ вимагав 300 тисяч доларів за знищення матеріалів справи: деталі

Ілюстративне фото: посадовець СБУ вимагав 300 тисяч доларів за знищення матеріалів справи (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Завершено слідство щодо посадовця Служби безпеки України (СБУ), який вимагав 300 тисяч доларів за знищення частини матеріалів справи про переправлення за кордон військовозобов’язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Разом із посадовцем СБУ було також викрито ще двох осіб

"За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тисяч доларів у особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних", - пише НАБУ. 

За кошти посадовець СБУ обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти, а у разі відмови - погрожував вжити заходів, щоб посилити покарання. 

Зловмисника було затримано після передачі 72 тисяч доларів

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом викрила одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ на веденні бізнесу в Російській Федерації (РФ).

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