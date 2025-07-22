RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Чиновник СБУ требовал 300 тысяч долларов за уничтожение материалов дела: детали

Иллюстративное фото: чиновник СБУ требовал 300 тысяч долларов за уничтожение материалов дела (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Завершено следствие в отношении должностного лица Службы безопасности Украины (СБУ), который требовал 300 тысяч долларов за уничтожение части материалов дела о переправке за границу военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

 

Вместе с должностным лицом СБУ были также разоблачены еще два человека.

 

"По данным следствия, чиновник СБУ с сообщниками требовал 300 тысяч долларов у лица, в отношении которого осуществлял оперативное сопровождение по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных", - пишет НАБУ.

За деньги чиновник СБУ обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты, а в случае отказа - угрожал принять меры, чтобы ужесточить наказание.

Злоумышленник был задержан после передачи 72 тысяч долларов.

 

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем разоблачила одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ на ведении бизнеса в Российской Федерации (РФ).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныНАБУ