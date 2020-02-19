Эвакуация из Китая: при посадке в Алматы с борта самолета сойдут граждане Казахстана

Заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль отметил, что на борту самолета, который эвакуирует граждан Украины и иностранцев, находятся два гражданина Казахстана, которые сойдут с борта при посадке в Алматы. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, самолет будет делать остановку в Алматы. При этом Коваль добавил, что все эвакуированные граждане прошли две линии санитарного контроля и являются здоровыми.

"Сейчас продолжается прохождение третьей линии санитарного контроля. Две уже пройден всеми гражданами Украины и иностранцами. Среди них есть два гражданина Казахстана, которые при посадке в Алматы сойдут с борта. Могу сообщить что все пассажиры прошли паспортные, таможенные процедуры. Все являются здоровыми", - отметил Коваль.

При этом он добавил, что угрозы нет.

"У нас есть четкий план действий, который разрабатывался несколько недель. Угроз нет и не надо создавать панику", - добавил он.

Напомним, украинский самолет эвакуирует из Китая граждан десяти стран: Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Как отметили в Министерстве внутренних дел, по прибытию все украинцы и иностранцы будут изолированы на карантин на 14 дней. При этом вокруг карантинной зоны будет создан двойное кольцо защиты.