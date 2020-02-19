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Евакуація з Китаю: при посадці в Алмати з борту літака зійдуть громадяни Казахстану

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Дмитро Коваль зазначив, що усі евакуйовані громадяни є здоровими

Заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль зазначив, що на борту літака, який евакуйовує громадян України та іноземців, знаходяться два громадянина Казахстану, які зійдуть з борту при посадці в Алмати. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, літак буде робити зупинку в Алмати. При цьому Коваль додав, що всі евакуйовані громадяни пройшли дві лінії санітарного контролю та є здоровими.

"Зараз триває проходження третьої лінії санітарного контролю. Дві вже пройдено всіма громадянами України та іноземцями. Серед них є два громадянина Казахстану які при посадці в Алмати зійдуть з борту. Можу повідомити що всі пасажири пройшли паспортні, митні процедури. Всі є здоровими", - зазначив Коваль.

При цьому він додав, що загрози немає.

"У нас є чіткий план дій, який розроблявся декілька тижнів. Загроз немає і не треба створювати паніку", - додав він.

Нагадаємо, український літак евакуює з Китаю громадян десяти країн: Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

Як відзначили в Міністерстві внутрішніх справ, по прибуттю всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створено подвійне кільце захисту.

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