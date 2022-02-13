UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Посадка самолета SkyUp в Кишиневе. Украинцев вернут домой автобусами, - МИД

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинское посольство в Молдове помогает пассажирам самолета авиакомпании SkyUp, который вынужденно приземлился в аэропорту Кишенева. Рейс не смог зайти в воздушное пространство Украины из-за запрета владельца самолета.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Министерство и посольство держат ситуацию с самолетом SkyUp на особом контроле.

"Украинские консулы сейчас находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание", - сказал Николенко.

Сейчас готовится доставка украинцев в Киеве автобусами. Они уже скоро отправятся в Украину.

"Для этого в Кишенев уже прибыть четыре автобуса. В течение часа они отправятся в Украину", - добавил представитель МИД.

Николенко отметил, что МИД готов оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов.

Напомним, сегодня авиакомпания SkyUp сообщила о вынужденной посадке рейса Фуншал-Борисполь в Кишиневе.

Добавим, вчера нидерландская авиакомпания KLM отменила рейсы в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныМолдоваSkyUp