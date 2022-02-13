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Посадка літака SkyUp в Кишиневі. Українців повернуть додому автобусами, - МЗС

Автор: Дмитро Левицький

Українське посольство у Молдові допомагає пасажирам літака авіакомпанії SkyUp, який вимушено приземлився в аеропорту Кишенева. Рейс не зміг зайти в повітряний простір України через заборону власника літака.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Міністерство та посольство тримають ситуацію з літаком SkyUp на особливому контролі.

"Українські консули нині перебувають в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють із авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв‘язок із представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування", - сказав Ніколенко.

Наразі готується доправлення українців до Києві автобусами. Вони вже скоро вирушать в Україну.

"Для цього до Кишенева вже прибути чотири автобуси. Впродовж години вони вирушать до України", - додав представник МЗС.

Ніколенко зазначив, що МЗС готове надати максимальне сприяння українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із здійсненням їхніх авіарейсів.

Нагадаємо, сьогодні авіакомпанія SkyUp повідомила про вимушену посадку рейсу Фуншал-Бориспіль в Кишиневі.

Додамо, вчора нідерландська авіакомпанія KLM скасувала рейси в Україну.

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