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Посада в ООН не має бути "втішним призом" для Орбана, - голова МЗС Франції

19:10 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Посада в ООН не має бути "втішним призом" для Орбана, - голова МЗС Франції Фото: колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
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Франція виступила проти можливого призначення колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана генеральним секретарем ООН.

Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Франції.

"Посада Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй не має бути втішним призом для лідера, який був усунений своїм народом", - заявив Барро.

Він також нагадав, що минулого березня Марін Ле Пен проводила кампанію в Будапешті.

За словами міністра, Париж не може погодитися з ослабленням і паралічем ООН через дії великих держав, які намагаються нав'язати закон сильнішого.

Він зазначив, що міжнародна співпраця є критично важливою для захисту громадян від сучасних ризиків, зокрема війни, зміни клімату та пандемій.

Франція, як постійний член Ради Безпеки ООН, докладає зусиль для реформування організації, щоб зробити її більш легітимною та представницькою.

Зокрема, Париж просуває ініціативу щодо врегулювання права вето, аби захистити цивільне населення в гарячих точках світу.

Нагадаємо, що Віктор Орбан може отримати посаду генерального секретаря ООН за підтримки США, Росії та Китаю.

Адміністрація американського президента Дональда Трампа активно просуває кандидатуру угорського політика на цей пост, розраховуючи на спільну підтримку з боку Пекіна та Москви.

Тим часом в Україні іронічно відреагували на можливе висунення Орбана, згадавши його багаторічний досвід блокування рішень та використання права вето в Європейському Союзі.

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