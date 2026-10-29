Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции.

"Должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций не должна быть отрадным призом для лидера, который был устранен своим народом", - заявил Барро.

Он также напомнил, что в прошлом марте Марин Ле Пен проводила кампанию в Будапеште.

По словам министра, Париж не может согласиться с ослаблением и параличом ООН из-за действий великих держав, пытающихся навязать закон более сильного.

Он отметил, что международное сотрудничество критически важно для защиты граждан от современных рисков, в частности войны, изменения климата и пандемий.

Франция как постоянный член Совета Безопасности ООН прилагает усилия для реформирования организации, чтобы сделать ее более легитимной и представительной.

В частности, Париж продвигает инициативу по урегулированию права вето, чтобы защитить гражданское население в горячих точках мира.