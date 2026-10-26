Роками відточував вето в ЄС: у МЗС України висміяли ідею зробити Орбана генсеком ООН
В Україні іронічно відреагували на ідею можливого висунення експрем'єра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
Він прокоментував можливе призначення угорського політика на керівну посаду в ООН. Сибіга нагадав про систематичні блоки та затримки рішень всередині ЄС через позицію Будапешта.
"Переконаний, що Віктор Орбан на посаді генерального секретаря ООН неодмінно застосовував би свої майстерні навички вето й шантажу, які роками відточував, зриваючи ключові рішення ЄС. Ми можемо поділитися з рештою світу нашим чудовим досвідом, як вчасно виводити його на каву", - зазначив очільник МЗС.
Варто зазначити, що вираз "виводити на каву" став відомим після саміту ЄС у грудні 2023 року.
Тодішній канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Орбану вийти з зали й випити кави під час голосування про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Завдяки цьому рішення ухвалили одноголосно без участі Угорщини.
Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація президента США Трампа просуває Орбана на посаду генсека ООН. У Вашингтоні розраховують, що його підтримають також РФ і Китай.
За оцінкою посадовця Держдепу, Орбана "легко" підтримають 8 із 15 членів Радбезу ООН, а потенційно й 10. Посадовці США та ще однієї країни заявили: коли Вашингтон, Москва і Пекін погоджуються щодо рішення в Радбезі, зазвичай вони його й отримують.