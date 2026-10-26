Роками відточував вето в ЄС: у МЗС України висміяли ідею зробити Орбана генсеком ООН

В Україні іронічно відреагували на ідею можливого висунення експрем'єра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Він прокоментував можливе призначення угорського політика на керівну посаду в ООН. Сибіга нагадав про систематичні блоки та затримки рішень всередині ЄС через позицію Будапешта.

"Переконаний, що Віктор Орбан на посаді генерального секретаря ООН неодмінно застосовував би свої майстерні навички вето й шантажу, які роками відточував, зриваючи ключові рішення ЄС. Ми можемо поділитися з рештою світу нашим чудовим досвідом, як вчасно виводити його на каву", - зазначив очільник МЗС.

Варто зазначити, що вираз "виводити на каву" став відомим після саміту ЄС у грудні 2023 року.

Тодішній канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Орбану вийти з зали й випити кави під час голосування про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Завдяки цьому рішення ухвалили одноголосно без участі Угорщини.