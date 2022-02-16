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Пориви вітру до 30 м/с. Українців попередили про погіршення погоди

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Україна, Середа 16 лютого 2022 13:38
Пориви вітру до 30 м/с. Українців попередили про погіршення погоди Фото: рятувальники попередили українців про зміни у погоді (Getty Images)
Автор: Кароліна Гайдук

Погода в Україні в четвер, 17 лютого, в деяких регіонах погіршиться. Оголошено жовтий рівень небезпеки та пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, вночі у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с (жовтий рівень небезпеки).

В українській столиці пориви вітру очікуються вдень.

"17 лютого в Київській області та в столиці вдень пориви вітру 15-20 м/с (жовтий рівень небезпеки)", - наголошується на сайті ДСНС.

Зазначимо, що в Карпатах рятувальники попереджають про можливе сходження снігових лавин.

Нагадаємо, що раніше ми повідомили, якою буде погода на всій території України до кінця робочого тижня.

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ДСНС
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