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Желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве

Автор: Каролина Гайдук

Погода в Киеве в субботу, 19 февраля, ухудшится. Весь день будет ветрено, а днем пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевского городского государственного совета.

По данным Укргидрометцентра, 19 февраля утром и днем ​​в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Синоптики предупреждают, что в предпоследнюю субботу февраля в столице будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем пройдет​​небольшой дождь.Температура ночью около 0 градусов, днем ​​6-8 градусов тепла.

Также в КГГА дали основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

  • все окна плотно закрыть;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Отметим, что из-за непогоды в Украине 18 февраля 90 населенных пунктов остались без электричества.

Напомним, что синоптик Наталка Диденко рассказала, какая будет погода на выходных в Украине.

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