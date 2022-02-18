Желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве

Погода в Киеве в субботу, 19 февраля, ухудшится. Весь день будет ветрено, а днем пройдет небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевского городского государственного совета.
По данным Укргидрометцентра, 19 февраля утром и днем в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Синоптики предупреждают, что в предпоследнюю субботу февраля в столице будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем пройдетнебольшой дождь.Температура ночью около 0 градусов, днем 6-8 градусов тепла.
Также в КГГА дали основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:
Отметим, что из-за непогоды в Украине 18 февраля 90 населенных пунктов остались без электричества.
Напомним, что синоптик Наталка Диденко рассказала, какая будет погода на выходных в Украине.