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Жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві

Автор: Кароліна Гайдук

Погода у Києві в суботу, 19 лютого, погіршиться. Увесь день буде вітряно, а вдень невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської державної ради.

За даними Укргідрометцентру, 19 лютого вранці та вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Синоптики попереджають, що в передостанню суботу лютого в столиці буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень пройдетнебольшой дощ.Температура вночі близько 0 градусів, вдень 6-8 градусів тепла.

Також в КМДА дали основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:

  • всі вікна щільно закрити;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Відзначимо, що через негоду в Україні 18 лютого 90 населених пунктів залишилися без електрики.

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко розповіла, яка буде погода на вихідних в Україні.

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