Жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві

Погода у Києві в суботу, 19 лютого, погіршиться. Увесь день буде вітряно, а вдень невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Київської міської державної ради .

За даними Укргідрометцентру, 19 лютого вранці та вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Синоптики попереджають, що в передостанню суботу лютого в столиці буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень пройдетнебольшой дощ.Температура вночі близько 0 градусів, вдень 6-8 градусів тепла.

Також в КМДА дали основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру: