Желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве

Погода в Киеве в субботу, 19 февраля, ухудшится. Весь день будет ветрено, а днем пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Киевского городского государственного совета .

По данным Укргидрометцентра, 19 февраля утром и днем ​​в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Синоптики предупреждают, что в предпоследнюю субботу февраля в столице будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем пройдет​​небольшой дождь.Температура ночью около 0 градусов, днем ​​6-8 градусов тепла.

Также в КГГА дали основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра: