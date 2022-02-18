Жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві
Погода у Києві в суботу, 19 лютого, погіршиться. Увесь день буде вітряно, а вдень невеликий дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської державної ради.
За даними Укргідрометцентру, 19 лютого вранці та вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).
Синоптики попереджають, що в передостанню суботу лютого в столиці буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень пройдетнебольшой дощ.Температура вночі близько 0 градусів, вдень 6-8 градусів тепла.
Також в КМДА дали основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:
- всі вікна щільно закрити;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Відзначимо, що через негоду в Україні 18 лютого 90 населених пунктів залишилися без електрики.
Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко розповіла, яка буде погода на вихідних в Україні.