ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 15:15
Жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві Фото: у Києві завтра очікується вітер (Getty Images)
Автор: Кароліна Гайдук

Погода у Києві в суботу, 19 лютого, погіршиться. Увесь день буде вітряно, а вдень невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської державної ради.

За даними Укргідрометцентру, 19 лютого вранці та вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Синоптики попереджають, що в передостанню суботу лютого в столиці буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень пройдетнебольшой дощ.Температура вночі близько 0 градусів, вдень 6-8 градусів тепла.

Також в КМДА дали основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:

  • всі вікна щільно закрити;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Відзначимо, що через негоду в Україні 18 лютого 90 населених пунктів залишилися без електрики.

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко розповіла, яка буде погода на вихідних в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ Погода
NEWS
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі