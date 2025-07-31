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Порятунок із неба: нацгвардієць вирвався з оточення на скинутому байку (відео)

Ілюстративне фото: українському воїну скинули велосипед з дрону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Український воїн із Нацгвардії врятувався з оточення на електровелосипеді. Байк йому скинули з дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал бригади Нацгвардії "Рубіж".

У бригаді зазначили, що воїн із позивним "Танкіст" із 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи" дістав поранення і п'ять днів тримав кругову оборону. Самостійно покинути позицію він не міг.

У штабі ухвалили нестандартне рішення: на дрон завантажили 42-кілограмовий електровелосипед і відправили його до "Танкіста".

Український воїн скористався можливістю - він почав прориватися до позицій своїх побратимів на байку.

Евакуація на БМП Bradley

Раніше 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ показала кадри, як українських захисників вдалося евакуювати з-під ворожого штурму за допомогою БМП Bradley.

Російські сили підійшли майже впритул, але українська артилерія вдарила першою. Після цього бійців швидко вивезли на бронетехніці.

Також нещодавно медики 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола розповіли, як вони рятують поранених українських воїнів під постійними обстрілами ворога.

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