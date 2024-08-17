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Росіяни підійшли майже впритул. У ЗСУ показали, як БМП Bradley врятував воїнів (відео)

Субота 17 серпня 2024 12:22
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Росіяни підійшли майже впритул. У ЗСУ показали, як БМП Bradley врятував воїнів (відео) Ілюстративне фото: БМП Bradley евакуював українських воїнів під Покровськом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

На Покровському напрямку українським захисникам удалося провести філігранну евакуацію бійців. Для цього задіяли БМП Bradley.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду ЗСУ у Telegram.

Бригада показала відео блискуче спланованої евакуації українських воїнів, до яких росіяни підійшли майже впритул.

У рамках операції українців ворога, який перебував у лісопосадці, накрила артилерія. Після цього бійців ЗСУ одразу евакуював Bradley.

Що передувало

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії фронту. Туди російські окупанти кинули свої основні сили, щоб продовжити окупацію Донецької області.

Зокрема, ситуація залишається складною під містом Новогродівка, до якого ворог підійшов майже впритул. На цьому тлі влада Донецької області вирішила ввести в місті комендантську годину, яка триває майже цілодобово.

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін пояснював таке рішення необхідністю, щоб місцеві жителі виїжджали з населеного пункту.

Згідно з останнім зведенням Генштабу ЗСУ, українські захисники зупинили 51 атаку ворога на Покровському напрямку. Найбільшу концентрацію російських сил там було зафіксовано біля Гродівки.

Як зазначав нещодавно Філашкін, зараз пріоритетною метою росіян у Донецькій області є захоплення Покровська та Мирнограда.

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