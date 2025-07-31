Спасение с неба: нацгвардеец вырвался из окружения на сброшенном байке (видео)

В бригаде отметили, что воин с позвыным "Танкист" из 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" получил ранение и пять дней держал круговую оборону. Самостоятельно покинуть позицию он не мог.

В штабе приняли нестандартное решение: на дрон погрузили 42-килограммовый электровелосипед и отправили его к "Танкисту".

Украинский воин воспользовался возможностью - он начал прорываться к позициям своих побратимов на байке.