Спасение с неба: нацгвардеец вырвался из окружения на сброшенном байке (видео)

Украинский воин из Нацгвардии спасся из окружения на электровелосипеде. Байк ему сбросили с дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал бригады Нацгвардии "Рубіж".
В бригаде отметили, что воин с позвыным "Танкист" из 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" получил ранение и пять дней держал круговую оборону. Самостоятельно покинуть позицию он не мог.
В штабе приняли нестандартное решение: на дрон погрузили 42-килограммовый электровелосипед и отправили его к "Танкисту".
Украинский воин воспользовался возможностью - он начал прорываться к позициям своих побратимов на байке.
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Российские силы подошли почти вплотную, но украинская артиллерия ударила первой. После этого бойцов быстро вывезли на бронетехнике.
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