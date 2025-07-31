Порятунок із неба: нацгвардієць вирвався з оточення на скинутому байку (відео)

Український воїн із Нацгвардії врятувався з оточення на електровелосипеді. Байк йому скинули з дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал бригади Нацгвардії "Рубіж".

У бригаді зазначили, що воїн із позивним "Танкіст" із 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи" дістав поранення і п'ять днів тримав кругову оборону. Самостійно покинути позицію він не міг.

У штабі ухвалили нестандартне рішення: на дрон завантажили 42-кілограмовий електровелосипед і відправили його до "Танкіста".

Український воїн скористався можливістю - він почав прориватися до позицій своїх побратимів на байку.