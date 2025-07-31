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Спасение с неба: нацгвардеец вырвался из окружения на сброшенном байке (видео)

Четверг 31 июля 2025 20:57
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Спасение с неба: нацгвардеец вырвался из окружения на сброшенном байке (видео) Иллюстративное фото: украинскому воину сбросили велосипед с дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинский воин из Нацгвардии спасся из окружения на электровелосипеде. Байк ему сбросили с дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал бригады Нацгвардии "Рубіж".

В бригаде отметили, что воин с позвыным "Танкист" из 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" получил ранение и пять дней держал круговую оборону. Самостоятельно покинуть позицию он не мог.

В штабе приняли нестандартное решение: на дрон погрузили 42-килограммовый электровелосипед и отправили его к "Танкисту".

Украинский воин воспользовался возможностью - он начал прорываться к позициям своих побратимов на байке.

Эвакуация на БМП Bradley

Ранее 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ показала кадры, как украинских защитников удалось эвакуировать из-под вражеского штурма с помощью БМП Bradley.

Российские силы подошли почти вплотную, но украинская артиллерия ударила первой. После этого бойцов быстро вывезли на бронетехнике.

Также недавно медики 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола рассказали, как они спасают раненых украинских воинов под постоянными обстрелами врага.

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