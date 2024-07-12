Порятунок від спеки у Києві. Де можна відпочити біля басейну і скільки це коштує

Цьогоріч у столиці не відкривали пляжі для відвідування. Тож найкращим варіантом врятуватись від спеки для киян є відпочинок біля басейнів просто неба.
РБК-Україна розповідає про те, де можна у Києві відпочити біля басейну і скільки це коштує.
Пірс 39 підходить для активного відпочинку біля води у межах міста. На території є два басейни просто неба, один із них з аквагіркою для дітей. Також на локації є бар.
Ціни на відвідування:
Оренда шезлонга входить у вартість відвідування басейну.
Адреса: Київ, пр-т Глушкова, 1
Парк підійде для відвідування всією родиною. На локації, крім басейну, розташовані розважальні, інтерактивні та спортивні зони, втім за них треба платити окремо.
Вартість відвідування басейну:
На території можна взяти в оренду пуфи - 300 грн, шезлонги - 300 грн.
Адреса: Київ, пр-т. Генерала Ватутіна, 2
У заміському комплексі Sobi Club у Вишгороді є одразу кілька басейнів просто неба. Серед них і міні-басейн для дітей із аквагіркою.
Вартість відпочинку:
Адреса: Вишгород, 1000 метрів від Київської ГЕС в бік села Хотянівка
На локації є каскадний басейн, що має кілька рівнів глибини. Також можна відпочити у джакузі й дитячому басейні. Відвідувачі комплексу можуть покататися на вейкбордах або сапах. Окремо є зона, де можна посмажити шашлики. На території також є дитяча кімната.
Вартість відвідування комплексу:
Адреса: Київ, вул. Виноградна, 2
На локації пропонують відпочинок у двох басейнах: один для дорослих, інший із підігрівом - для дітей. На території функціонує бар із кухнею.
Вартість відпочинку:
Адреса: Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 10.
На території готелю є літній басейн, а також спа-зони, бар, тераса для засмагання, дитячий басейн. Окрім цього, є криті басейни.
Вартість відвідування басейну:
Адреса: Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Окружна, 5
Крім відпочинку біля басейну, тут відвідувачі можуть ще й насолодитися кухнею, кальянами і барним меню. З басейну відкривається краєвид на Дніпро.
Вартість відвідування басейну:
Адреса: Київ, вул. Алімпія Галика, 13Б
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