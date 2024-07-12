Порятунок від спеки у Києві. Де можна відпочити біля басейну і скільки це коштує

Басейн просто неба на ВДНГ

Пірс 39 підходить для активного відпочинку біля води у межах міста. На території є два басейни просто неба, один із них з аквагіркою для дітей. Також на локації є бар.

Ціни на відвідування:

діти до 1 року - безкоштовно

діти (до 120 сантиметрів) - 75 грн/год у будні, у вихідні - 100 грн/год

дорослі - 150 грн/год у будні, у вихідні - 200 грн/год

Оренда шезлонга входить у вартість відвідування басейну.

Адреса: Київ, пр-т Глушкова, 1

Дітям до року відвідування басейну безкоштовне (фото: Instagram/pirs39)

Sky Family Park

Парк підійде для відвідування всією родиною. На локації, крім басейну, розташовані розважальні, інтерактивні та спортивні зони, втім за них треба платити окремо. ​

Вартість відвідування басейну:

будні дні - 400 гривень

вихідні - 500 гривень

дітям до 10 років - безкоштовно

На території можна взяти в оренду пуфи - 300 грн, шезлонги - 300 грн.

Адреса: Київ, пр-т. Генерала Ватутіна, 2

Дітям до 10 років вхід безкоштовний (скриншот)

Sobi Club

У заміському комплексі Sobi Club у Вишгороді є одразу кілька басейнів просто неба. Серед них і міні-басейн для дітей із аквагіркою.

Вартість відпочинку:

дорослі - 700-1100 грн

діти - 350-550 грн

Адреса: Вишгород, 1000 метрів від Київської ГЕС в бік села Хотянівка

На території є можливість орендувати котеджі (фото: sobiclub.com)

Osocor Residence

На локації є каскадний басейн, що має кілька рівнів глибини. Також можна відпочити у джакузі й дитячому басейні. Відвідувачі комплексу можуть покататися на вейкбордах або сапах. Окремо є зона, де можна посмажити шашлики. На території також є дитяча кімната.

Вартість відвідування комплексу:

будні: шезлонг - 700 грн, ліжко - 1500 грн

вихідний: шезлонг - 1000 грн, ліжко на двох - 2000 грн

Адреса: Київ, вул. Виноградна, 2

На території комплексу можна покататись на вейкбордах і сапах (фото: instagram.com/osocor.residence)

Sungrilla Secret Beach

На локації пропонують відпочинок у двох басейнах: один для дорослих, інший із підігрівом - для дітей. На території функціонує бар із кухнею.

Вартість відпочинку:

шезлонг - 700 грн/1 людина

шезлонг - 700 грн/1 людина ліжко - 1700 грн/2 людини

бунгало - 2500/4 людини

Адреса: Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 10.

Відпочинковий комплекс розташований на Подолі (фото: instagram.com/sungrilla)

City Holiday Resort & Spa

На території готелю є літній басейн, а також спа-зони, бар, тераса для засмагання, дитячий басейн. Окрім цього, є криті басейни.

Вартість відвідування басейну:

будні - 600 грн

вихідні - 900 грн

Адреса: Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Окружна, 5

На території є дитячий басейн (фото: cityholiday.com.ua)

Slavutych beach club

Крім відпочинку біля басейну, тут відвідувачі можуть ще й насолодитися кухнею, кальянами і барним меню. З басейну відкривається краєвид на Дніпро.

Вартість відвідування басейну:

шезлонг - 600 грн у будні, 900 грн - у вихідні

бунгало - 2 300 грн, у вихідні - 3100 грн

Адреса: Київ, вул. Алімпія Галика, 13Б

Басейн має вид на Дніпро (фото: instagram.com/slavutych.beach.club)