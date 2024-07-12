Спасение от жары в Киеве. Где можно отдохнуть возле бассейна и сколько это стоит

Бассейн под открытым небом на ВДНХ

Пирс 39 подходит для активного отдыха возле воды в пределах города. На территории есть два бассейна под открытым небом, один из них с аквагоркой для детей. Также на локации есть бар.

Цены на посещение:

дети до 1 года - бесплатно

дети (до 120 сантиметров) - 75 грн/час в будни, в выходные - 100 грн/час

взрослые - 150 грн/час по будням, по выходным - 200 грн/час

Аренда шезлонга входит в стоимость посещения бассейна.

Адрес: Киев, пр-т Глушкова, 1

Детям до года посещение бассейна бесплатное (фото: Instagram/pirs39)

Sky Family Park

Парк подойдет для посещения всей семьей. На локации кроме бассейна расположены развлекательные, интерактивные и спортивные зоны, но за них нужно платить отдельно. ​

Стоимость посещения бассейна:

будние дни - 400 гривен

выходные - 500 гривен

детям до 10 лет - бесплатно

На территории можно взять в аренду пуфы - 300 грн, шезлонги - 300 грн.

Адрес: Киев, пр-т. Генерала Ватутина, 2

Детям до 10 лет вход бесплатный (скриншот)

Sobi Club

В загородном комплексе Sobi Club в Вышгороде есть сразу несколько бассейнов под открытым небом. Среди них и мини-бассейн для детей с аквагоркой.

Стоимость отдыха:

взрослые - 700-1100 грн

дети - 350-550 грн

Адрес: Вышгород, 1000 метров от Киевской ГЭС в сторону села Хотяновка

На территории можно арендовать коттеджи (фото: sobiclub.com)

Osocor Residence

На локации есть каскадный бассейн, в котором несколько уровней глубины. Также можно отдохнуть в джакузи и в детском бассейне. Посетители комплекса могут прокатиться на вейкбордах или сапах. Отдельно есть зона, где можно пожарить шашлыки. На территории есть детская комната.

Стоимость посещения комплекса:

будни: шезлонг - 700 грн, кровать - 1500 грн

выходной: шезлонг - 1000 грн, кровать на двоих - 2000 грн

Адрес: Киев, ул. Виноградная, 2

На территории комплекса можно прокатиться на вейкбордах и сапах (фото: instagram.com/osocor.residence)

Sungrilla Secret Beach

На локации предлагают отдых в двух бассейнах: один для взрослых, другой с подогревом - для детей. На территории функционирует бар с кухней.

Стоимость отдыха:

шезлонг - 700 грн/1 человек

кровать - 1700 грн/2 человека

бунгало - 2500/4 человека

Адрес: Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, 10

Комплекс отдыха находится на Подоле (фото: instagram.com/sungrilla)

City Holiday Resort & Spa

На территории отеля есть летний бассейн, спа, бар, терраса для загара, детский бассейн. Кроме того, есть крытые бассейны.

Стоимость посещения бассейна:

будни - 600 грн

выходные - 900 грн

Адрес: Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Окружная, 5

На территории отеля есть детский бассейн (фото: cityholiday.com.ua)

Slavutych beach club

Помимо отдыха возле бассейна, здесь посетители могут еще и насладиться кухней, кальянами и барным меню. С бассейна открывается прекрасный вид на Днепр.

Стоимость посещения бассейна:

шезлонг - 600 грн в будни, 900 грн - в выходные

бунгало - 2 300 грн, в выходные - 3100 грн

Адрес: Киев, ул. Олимпия Галика, 13Б

Бассейн имеет вид на Днепр (фото: instagram.com/slavutych.beach.club)