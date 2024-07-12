Спасение от жары в Киеве. Где можно отдохнуть возле бассейна и сколько это стоит

В этом году в столице не открывали пляжи для посещения. Поэтому лучшим вариантом спастись от жары для киевлян является отдых возле бассейнов под открытым небом.
РБК-Украина рассказывает о том, где можно в Киеве отдохнуть возле бассейна и сколько это стоит.
Пирс 39 подходит для активного отдыха возле воды в пределах города. На территории есть два бассейна под открытым небом, один из них с аквагоркой для детей. Также на локации есть бар.
Цены на посещение:
Аренда шезлонга входит в стоимость посещения бассейна.
Адрес: Киев, пр-т Глушкова, 1
Парк подойдет для посещения всей семьей. На локации кроме бассейна расположены развлекательные, интерактивные и спортивные зоны, но за них нужно платить отдельно.
Стоимость посещения бассейна:
На территории можно взять в аренду пуфы - 300 грн, шезлонги - 300 грн.
Адрес: Киев, пр-т. Генерала Ватутина, 2
В загородном комплексе Sobi Club в Вышгороде есть сразу несколько бассейнов под открытым небом. Среди них и мини-бассейн для детей с аквагоркой.
Стоимость отдыха:
Адрес: Вышгород, 1000 метров от Киевской ГЭС в сторону села Хотяновка
На локации есть каскадный бассейн, в котором несколько уровней глубины. Также можно отдохнуть в джакузи и в детском бассейне. Посетители комплекса могут прокатиться на вейкбордах или сапах. Отдельно есть зона, где можно пожарить шашлыки. На территории есть детская комната.
Стоимость посещения комплекса:
Адрес: Киев, ул. Виноградная, 2
На локации предлагают отдых в двух бассейнах: один для взрослых, другой с подогревом - для детей. На территории функционирует бар с кухней.
Стоимость отдыха:
Адрес: Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, 10
На территории отеля есть летний бассейн, спа, бар, терраса для загара, детский бассейн. Кроме того, есть крытые бассейны.
Стоимость посещения бассейна:
Адрес: Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Окружная, 5
Помимо отдыха возле бассейна, здесь посетители могут еще и насладиться кухней, кальянами и барным меню. С бассейна открывается прекрасный вид на Днепр.
Стоимость посещения бассейна:
Адрес: Киев, ул. Олимпия Галика, 13Б
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