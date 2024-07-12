Порятунок від спеки у Києві. Де можна відпочити біля басейну і скільки це коштує
Цьогоріч у столиці не відкривали пляжі для відвідування. Тож найкращим варіантом врятуватись від спеки для киян є відпочинок біля басейнів просто неба.
РБК-Україна розповідає про те, де можна у Києві відпочити біля басейну і скільки це коштує.
Басейн просто неба на ВДНГ
Пірс 39 підходить для активного відпочинку біля води у межах міста. На території є два басейни просто неба, один із них з аквагіркою для дітей. Також на локації є бар.
Ціни на відвідування:
- діти до 1 року - безкоштовно
- діти (до 120 сантиметрів) - 75 грн/год у будні, у вихідні - 100 грн/год
- дорослі - 150 грн/год у будні, у вихідні - 200 грн/год
Оренда шезлонга входить у вартість відвідування басейну.
Адреса: Київ, пр-т Глушкова, 1
Дітям до року відвідування басейну безкоштовне (фото: Instagram/pirs39)
Sky Family Park
Парк підійде для відвідування всією родиною. На локації, крім басейну, розташовані розважальні, інтерактивні та спортивні зони, втім за них треба платити окремо.
Вартість відвідування басейну:
- будні дні - 400 гривень
- вихідні - 500 гривень
- дітям до 10 років - безкоштовно
На території можна взяти в оренду пуфи - 300 грн, шезлонги - 300 грн.
Адреса: Київ, пр-т. Генерала Ватутіна, 2
Дітям до 10 років вхід безкоштовний (скриншот)
Sobi Club
У заміському комплексі Sobi Club у Вишгороді є одразу кілька басейнів просто неба. Серед них і міні-басейн для дітей із аквагіркою.
Вартість відпочинку:
- дорослі - 700-1100 грн
- діти - 350-550 грн
Адреса: Вишгород, 1000 метрів від Київської ГЕС в бік села Хотянівка
На території є можливість орендувати котеджі (фото: sobiclub.com)
Osocor Residence
На локації є каскадний басейн, що має кілька рівнів глибини. Також можна відпочити у джакузі й дитячому басейні. Відвідувачі комплексу можуть покататися на вейкбордах або сапах. Окремо є зона, де можна посмажити шашлики. На території також є дитяча кімната.
Вартість відвідування комплексу:
- будні: шезлонг - 700 грн, ліжко - 1500 грн
- вихідний: шезлонг - 1000 грн, ліжко на двох - 2000 грн
Адреса: Київ, вул. Виноградна, 2
На території комплексу можна покататись на вейкбордах і сапах (фото: instagram.com/osocor.residence)
Sungrilla Secret Beach
На локації пропонують відпочинок у двох басейнах: один для дорослих, інший із підігрівом - для дітей. На території функціонує бар із кухнею.
Вартість відпочинку:
- шезлонг - 700 грн/1 людина
- ліжко - 1700 грн/2 людини
- бунгало - 2500/4 людини
Адреса: Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 10.
Відпочинковий комплекс розташований на Подолі (фото: instagram.com/sungrilla)
City Holiday Resort & Spa
На території готелю є літній басейн, а також спа-зони, бар, тераса для засмагання, дитячий басейн. Окрім цього, є криті басейни.
Вартість відвідування басейну:
- будні - 600 грн
- вихідні - 900 грн
Адреса: Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Окружна, 5
На території є дитячий басейн (фото: cityholiday.com.ua)
Slavutych beach club
Крім відпочинку біля басейну, тут відвідувачі можуть ще й насолодитися кухнею, кальянами і барним меню. З басейну відкривається краєвид на Дніпро.
Вартість відвідування басейну:
- шезлонг - 600 грн у будні, 900 грн - у вихідні
- бунгало - 2 300 грн, у вихідні - 3100 грн
Адреса: Київ, вул. Алімпія Галика, 13Б
Басейн має вид на Дніпро (фото: instagram.com/slavutych.beach.club)
Читайте також про те, яка зараз ситуація із туризмом в Карпатах.
Раніше ми писали про найкрасивіші озера України, які варто відвідати влітку 2024 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.