Спасение от жары в Киеве. Где можно отдохнуть возле бассейна и сколько это стоит
В этом году в столице не открывали пляжи для посещения. Поэтому лучшим вариантом спастись от жары для киевлян является отдых возле бассейнов под открытым небом.
РБК-Украина рассказывает о том, где можно в Киеве отдохнуть возле бассейна и сколько это стоит.
Бассейн под открытым небом на ВДНХ
Пирс 39 подходит для активного отдыха возле воды в пределах города. На территории есть два бассейна под открытым небом, один из них с аквагоркой для детей. Также на локации есть бар.
Цены на посещение:
- дети до 1 года - бесплатно
- дети (до 120 сантиметров) - 75 грн/час в будни, в выходные - 100 грн/час
- взрослые - 150 грн/час по будням, по выходным - 200 грн/час
Аренда шезлонга входит в стоимость посещения бассейна.
Адрес: Киев, пр-т Глушкова, 1
Детям до года посещение бассейна бесплатное (фото: Instagram/pirs39)
Sky Family Park
Парк подойдет для посещения всей семьей. На локации кроме бассейна расположены развлекательные, интерактивные и спортивные зоны, но за них нужно платить отдельно.
Стоимость посещения бассейна:
- будние дни - 400 гривен
- выходные - 500 гривен
- детям до 10 лет - бесплатно
На территории можно взять в аренду пуфы - 300 грн, шезлонги - 300 грн.
Адрес: Киев, пр-т. Генерала Ватутина, 2
Детям до 10 лет вход бесплатный (скриншот)
Sobi Club
В загородном комплексе Sobi Club в Вышгороде есть сразу несколько бассейнов под открытым небом. Среди них и мини-бассейн для детей с аквагоркой.
Стоимость отдыха:
- взрослые - 700-1100 грн
- дети - 350-550 грн
Адрес: Вышгород, 1000 метров от Киевской ГЭС в сторону села Хотяновка
На территории можно арендовать коттеджи (фото: sobiclub.com)
Osocor Residence
На локации есть каскадный бассейн, в котором несколько уровней глубины. Также можно отдохнуть в джакузи и в детском бассейне. Посетители комплекса могут прокатиться на вейкбордах или сапах. Отдельно есть зона, где можно пожарить шашлыки. На территории есть детская комната.
Стоимость посещения комплекса:
- будни: шезлонг - 700 грн, кровать - 1500 грн
- выходной: шезлонг - 1000 грн, кровать на двоих - 2000 грн
Адрес: Киев, ул. Виноградная, 2
На территории комплекса можно прокатиться на вейкбордах и сапах (фото: instagram.com/osocor.residence)
Sungrilla Secret Beach
На локации предлагают отдых в двух бассейнах: один для взрослых, другой с подогревом - для детей. На территории функционирует бар с кухней.
Стоимость отдыха:
- шезлонг - 700 грн/1 человек
- кровать - 1700 грн/2 человека
- бунгало - 2500/4 человека
Адрес: Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, 10
Комплекс отдыха находится на Подоле (фото: instagram.com/sungrilla)
City Holiday Resort & Spa
На территории отеля есть летний бассейн, спа, бар, терраса для загара, детский бассейн. Кроме того, есть крытые бассейны.
Стоимость посещения бассейна:
- будни - 600 грн
- выходные - 900 грн
Адрес: Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Окружная, 5
На территории отеля есть детский бассейн (фото: cityholiday.com.ua)
Slavutych beach club
Помимо отдыха возле бассейна, здесь посетители могут еще и насладиться кухней, кальянами и барным меню. С бассейна открывается прекрасный вид на Днепр.
Стоимость посещения бассейна:
- шезлонг - 600 грн в будни, 900 грн - в выходные
- бунгало - 2 300 грн, в выходные - 3100 грн
Адрес: Киев, ул. Олимпия Галика, 13Б
Бассейн имеет вид на Днепр (фото: instagram.com/slavutych.beach.club)
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