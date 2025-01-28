Порушують усі. Де в Україні їзда для велосипедистів під забороною

У Патрульній поліції Київської області нагадали про деякі важливі правила дорожнього руху для велосипедистів. Вони вбережуть не лише здоров'я, але й гаманець.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
"Погодні умови цієї зими дозволяють користуватися велосипедом, однак не можна забувати про ПДР та особисту безпеку", - розповіли патрульні.
Як приклад вони навели випадок, що трапився цієї ночі.
"Під час дії комендантської години, на 103 км автодороги "Київ - Харків" ми помітили велосипедиста, що їхав із порушенням ПДР - на його велосипеді були відсутні світловідбивачі", - розповіли правоохоронці та оприлюднили відповідне відео.
Оскільки в темну пору доби це дуже небезпечно, водія велосипеда:
Йдеться про накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 гривень.
З огляду на регулярні порушення велосипедистами ПДР, правоохоронці нагадали громадянам основні правила:
Крім того, патрульні навели перелік основних заборон для велосипедистів:
"Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал та бути обладнаним світловідбивачами (спереду - білого, позаду - червоного, по боках - жовтогарячого кольору)", - додали у прес-службі поліції.
У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).
"Окрім того, рекомендуємо попіклуватися про власну безпеку, користуючись захисним спорядженням, щоб уникнути травмування в разі падіння з двоколісного: оберіть зручний та надійний шолом, налокітники тощо", - зауважили правоохоронці.
Насамкінець українцям нагадали, що корисною звичкою для велосипедистів є носіння світлого та яскравого одягу, або ж використання яскравого жилета зі світлоповертальними елементами - щоб бути помітнішим на дорозі.
"Дотримуйтеся правил дорожнього руху. Безпечних вам поїздок", - підсумували у поліції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть велосипедисти ігнорувати світлофор.
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