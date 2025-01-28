Порушують усі. Де в Україні їзда для велосипедистів під забороною

Як їздити на велосипеді, щоб не отримати штраф

"Погодні умови цієї зими дозволяють користуватися велосипедом, однак не можна забувати про ПДР та особисту безпеку", - розповіли патрульні.

Як приклад вони навели випадок, що трапився цієї ночі.

"Під час дії комендантської години, на 103 км автодороги "Київ - Харків" ми помітили велосипедиста, що їхав із порушенням ПДР - на його велосипеді були відсутні світловідбивачі", - розповіли правоохоронці та оприлюднили відповідне відео.

Оскільки в темну пору доби це дуже небезпечно, водія велосипеда:

зупинили;

пояснили причину зупинки;

винесли постанову за частиною 2 статті 127 ("Порушення ПДР особами, які керують велосипедами") КУпАП.

Йдеться про накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 гривень.

З огляду на регулярні порушення велосипедистами ПДР, правоохоронці нагадали громадянам основні правила:

велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає - по крайній правій смузі проїзної частини, в один ряд;

рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.

Крім того, патрульні навели перелік основних заборон для велосипедистів:

не можна їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей;

не можна переїздити пішохідний перехід на велосипеді (потрібно злізти з велосипеда та перейти дорогу);

не можна рухатися по автомагістралях, дорогах для автомобілів та по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;

не можна рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

не можна під час руху триматися за інший транспортний засіб.

"Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал та бути обладнаним світловідбивачами (спереду - білого, позаду - червоного, по боках - жовтогарячого кольору)", - додали у прес-службі поліції.

У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

"Окрім того, рекомендуємо попіклуватися про власну безпеку, користуючись захисним спорядженням, щоб уникнути травмування в разі падіння з двоколісного: оберіть зручний та надійний шолом, налокітники тощо", - зауважили правоохоронці.

Насамкінець українцям нагадали, що корисною звичкою для велосипедистів є носіння світлого та яскравого одягу, або ж використання яскравого жилета зі світлоповертальними елементами - щоб бути помітнішим на дорозі.

"Дотримуйтеся правил дорожнього руху. Безпечних вам поїздок", - підсумували у поліції.

Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivregionpatrolpolice)