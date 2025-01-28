Нарушают все. Где в Украине езда для велосипедистов под запретом

Как ездить на велосипеде, чтобы не получить штраф

"Погодные условия этой зимой позволяют пользоваться велосипедом, однако нельзя забывать о ПДД и личной безопасности", - рассказали патрульные.

В качестве примера они привели случай, произошедший этой ночью.

"Во время действия комендантского часа, на 103 км автодороги "Киев - Харьков" мы заметили велосипедиста, который ехал с нарушением ПДД - на его велосипеде отсутствовали светоотражатели", - рассказали правоохранители и обнародовали соответствующее видео.

Поскольку в темное время суток это очень опасно, водителя велосипеда:

остановили;

объяснили причину остановки;

вынесли постановление по части 2 статьи 127 ("Нарушение ПДД лицами, управляющими велосипедами") КУоАП.

Речь идет о наложении штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан - 340 гривен.

Учитывая регулярные нарушения велосипедистами ПДД, правоохранители напомнили гражданам основные правила:

велосипедисты должны двигаться по велодорожкам, а если их нет - по крайней правой полосе проезжей части, в один ряд;

двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.

Кроме того, патрульные привели перечень основных запретов для велосипедистов:

нельзя ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей;

нельзя переезжать пешеходный переход на велосипеде (нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу);

нельзя двигаться по автомагистралям, дорогам для автомобилей и по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;

нельзя двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых);

нельзя во время движения держаться за другое транспортное средство.

"Велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал и быть оборудован светоотражателями (спереди - белого, сзади - красного, по бокам - оранжевого цвета)", - добавили в пресс-службе полиции.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости, на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).

"Кроме того, рекомендуем позаботиться о собственной безопасности, пользуясь защитным снаряжением, чтобы избежать травмирования в случае падения с двухколесного: выберите удобный и надежный шлем, налокотники и т.д.", - отметили правоохранители.

В завершение украинцам напомнили, что полезной привычкой для велосипедистов является ношение светлой и яркой одежды, или же использование яркого жилета со световозвращающими элементами - чтобы быть более заметным на дороге.

"Придерживайтесь правил дорожного движения. Безопасных вам поездок", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivregionpatrolpolice)