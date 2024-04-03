Порушують нейтралітет. Україна просить МОК відсторонити від Олімпіади низку росіян: список

До МОК та міжнародної федерації з боротьби було направлено спільний лист українських НОК, Міністерства молоді і спорту та Асоціації спортивної боротьби. У ньому йшлося про факти порушення умов "нейтральності" кількох спортсменів з Росії, які підтримують війну проти України, і які були допущені до кваліфікаційних відборів на Олімпійські ігри-2024.

Лист підписали президент НОК Вадим Гутцайт, т.в.о. глави Мінмолодьспорту Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко.

Про яких російських спортсменів йдеться

В НОК уточнили, що мова йде про дев'ятьох "олімпійців", а саме про:

Анвара Аллахіарова,

Сергія Семенова,

Артура Наїфонова,

Надію Соколову,

Наталію Малішеву,

Аліну Касабієву,

Романа Власова,

Ольгу Хорошавцеву,

Абдулрашида Садулаєва.

Причини для відсторонення

В НОК зазначили, що традиційно у заклику щодо відсторонення таких спортсменів українська сторона вказала у листі на докази їхньої підтримки війни з Україною, участі у пропагандистських заходах, публічні висловлювання на підтримку чинної влади РФ та відвідування окупованих територій.

"Очільники українських профільних відомств та організацій звернулися до міжнародних колег із проханням у межах компетенції вжити відповідних заходів для дотримання рекомендацій МОК про нейтральний статус спортсменів із РФ та Білорусі, а також для недопущення вищезазначених осіб до міжнародних змагань, зокрема і кваліфікаційних турнірів на Олімпіаду-2024", - йдеться у заяві НОК.

Росія та Олімпіада-2024

Нагадаємо, Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлети вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.

Додамо, що 19 березня виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету погодила низку умов проведення Олімпіади у Парижі. Зокрема, білоруським та російським спортсменам заборонили брати участь у параді делегацій під час церемонії відкриття Олімпіади. Як заявив голова МОК Томас Бах, росіяни вкрай агресивно відреагували на таку заборону.