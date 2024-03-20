Глава МОК заявив про вкрай агресивну реакцію росіян після обмежень на Олімпіаді

Росіяни вкрай агресивно відреагували на заборону для спортсменів з РФ брати участь у церемонії відкриття Олімпіади в Парижі.

Про це заявив голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Реакція росіян

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, реагуючи на заборону російським спортсменам брати участь у церемонії відкриття Олімпіади, заявив, що "це руйнує ідеї олімпізму".

При цьому політичні коментатори в Росії почали пов'язувати німецьку національність Баха та згадувати Голокост у повідомленнях у соціальних мережах.

Реакція Баха та МОК

"З Росії надходить все більше цитат, які є вкрай агресивними і деякі з них дуже особисті", - заявив Бах.

У свою чергу, представник МОК Марк Адамс сказав, що сьогодні з Росії прозвучало "кілька дуже агресивних заяв".

"Один коментар виходить за рамки цього. Пов'язувати голову МОК, його національність та Голокост - це неприйнятно та досягає нового рівня", - додав він.