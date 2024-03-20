Глава МОК заявив про вкрай агресивну реакцію росіян після обмежень на Олімпіаді
Росіяни вкрай агресивно відреагували на заборону для спортсменів з РФ брати участь у церемонії відкриття Олімпіади в Парижі.
Про це заявив голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Реакція росіян
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, реагуючи на заборону російським спортсменам брати участь у церемонії відкриття Олімпіади, заявив, що "це руйнує ідеї олімпізму".
При цьому політичні коментатори в Росії почали пов'язувати німецьку національність Баха та згадувати Голокост у повідомленнях у соціальних мережах.
Реакція Баха та МОК
"З Росії надходить все більше цитат, які є вкрай агресивними і деякі з них дуже особисті", - заявив Бах.
У свою чергу, представник МОК Марк Адамс сказав, що сьогодні з Росії прозвучало "кілька дуже агресивних заяв".
"Один коментар виходить за рамки цього. Пов'язувати голову МОК, його національність та Голокост - це неприйнятно та досягає нового рівня", - додав він.
Заборона для росіян
Нагадаємо, вчора, 19 березня, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету погодила низку умов проведення Олімпіади у Парижі.
Зокрема, білоруським та російським спортсменам заборонили брати участь у параді делегацій під час церемонії відкриття Олімпіади.
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