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Порушники кордону не мають розглядатися у ЄС як біженці, - ДПСУ

Фото: речник ДПСУ Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці, які незаконно перетинають кордон, не можуть отримати статус біженця у країнах ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна активно співпрацює з країнами ЄС, а також Молдовою, аби спільно протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону українцями.

"Звісно, що дехто намагається відразу просити статус біженця, але зазначу, що це не є підставою для того, щоб українських громадян, таких порушників, розглядали як біженців в країнах Європейського Союзу", - сказав Демченко.

Речник ДПСУ закликав тих, хто організовує незаконний перетин кордону, утримуватися від цього.

Так, Демченко нагадав, як час спроби нелегально перетнути кордон через річку Тиса до Румунії потонув житель Буковини.

"Якби цей чоловік навіть би потрапив в Румунію, не загинув, то він би надалі був би повернутий на територію України, й був би притягнутий до відповідальності", - додав він.

РБК-Україна також повідомляло, що прикордонники затримали вісім чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії. Частина з них хотіла "підкорити" гори, а частина - переплисти Тису.

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